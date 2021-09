A balança comercial da diretoria regional do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) aponta que a microrregião de Rio Claro já exportou este ano US$ 394,5 milhões de dólares. O valor é 4,8% maior do que o mesmo período do ano passado, compreendido entre os meses de janeiro e agosto. O polo cerâmico lidera o levantamento como maior setor de exportações. Já são quase US$ 74 milhões em vendas. O aumento no volume é considerável quando se verifica que nos oito primeiros meses de 2020 a área vendeu US$ 31,4 milhões.

O levantamento do Ciesp indica que o setor de veículos (automóveis e tratores) já é o segundo que mais exporta este ano, com quase US$ 54 milhões em vendas, seguido do setor alimentício de açúcares e produtos de confeitaria, que já exportou US$ 51,2 milhões em 2021. A área de plásticos também registrou aumento no período com quase US$ 21 milhões. No período do ano passado foram apenas US$ 8,3 milhões. Máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos aumentaram as vendas em US$ 18,7 milhões frente aos US$ 6,9 milhões de 2020. No período analisado, segundo o Ciesp, os principais destinos das exportações de Rio Claro foram Chile (8,2%), Colômbia (7,9%) e Argentina (6,9%).

Para o diretor titular do Ciesp Rio Claro, Anselmo Quinelato, é “Importante ressaltar que as principais exportações na Diretoria Regional do CIESP em Rio Claro, que é composta por sete municípios (Rio Claro, Araras, Leme, Santa Gertrudes, Itirapina, Ipeúna e Corumbataí), são de produtos manufaturados, fato que demonstra a força da nossa indústria de transformação”, acrescenta.

Os dados da regional apresentam expressivos 73,3% de aumento nas importações. As maiores compras de janeiro a agosto de 2021 tiveram como principais origens a China (39%), os Estados Unidos (14,3%) e a Itália (6,2%). As principais importações se deram no setor de plásticos com US$ 71,3 milhões de dólares. No mesmo período do ano passado foram apenas US$ 16,8 milhões. Máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos estão em segundo lugar com US$ 59,1 milhões de investimentos. Produtos químicos orgânicos representam US$ 30 milhões das importações. No total, as importações já somam US$ 310,1 milhões.

Exportações

Entre janeiro e agosto deste ano, os principais destinos das exportações de Rio Claro foram a América Latina e os Estados Unidos