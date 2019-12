Refis: prazo para adesão termina nesta sexta-feira

O contribuinte que está com dívidas com a Prefeitura de Rio Claro e com o Departamento Autônomo de Água e Esgoto (Daae) tem até apenas esta sexta-feira (20) para aderir ao programa de refinanciamento fiscal. O prazo se encerra amanhã e não há previsão de prorrogação, de acordo com a administração. Nessa quarta-feira (18), a população enfrentou filas na agência do Atende Fácil, no Paço Municipal, para conseguir fazer a adesão ao programa.

Segundo informou a Prefeitura, o valor negociado no Refis deste ano superou as expectativas. A estimativa inicial era negociar R$ 20 milhões e ontem R$ 26 milhões foram negociados. A estimativa é de que mais dois milhões sejam negociados nos próximos dois dias.

“Muitas pessoas estão procurando a prefeitura para ficar em dia com os cofres públicos e o resultado do Refis deste ano foi um sucesso”, avalia Gilmar Dietrich, secretário de Economia e Finanças. Vale destacar que o valor negociado no Refis não entra imediatamente nos cofres municipais, já que muitas pessoas optam pelo pagamento parcelado.

Parcelamento

Como forma de auxiliar o consumidor a quitar seus débitos, o Daae instituiu o cartão de crédito como uma das formas de pagamento. Uma das vantagens é que os pagamentos de qualquer tipo de conta com a autarquia, inclusive o refinanciamento fiscal (Refis), podem ser parcelados no cartão de crédito em até 12 vezes.

Os pagamentos referentes às contas da autarquia devem ser feitos no atendimento do Daae, localizado na Avenida 8-A, 360, no bairro Cidade Nova, de segunda a sexta-feira, das 9 às 15 horas. Estão sendo aceitos cartões das bandeiras Mastercard, American Express, Visa, ELO e Hipercard.

O consumidor também tem a opção de escolher a melhor forma de pagar a conta, utilizando até três cartões de crédito diferentes ou pagar parte do valor no débito e parcelar o restante nessa nova modalidade. As dívidas com a prefeitura de Rio Claro também podem ser pagas com o cartão de crédito.

Atenção

As renegociações com a Prefeitura são feitas no Atende Fácil, localizado no paço municipal, que atende de segunda a sexta-feira das 8h às 16h. O Refis oferece descontos nos juros e multa de até 95% para pagamentos à vista e de 30% a 90% para pagamentos parcelados. Os parcelamentos variam de cinco a 100 prestações. O valor mínimo das parcelas é de R$ 30,00 para pessoas físicas e de R$ 100 para pessoas jurídicas.