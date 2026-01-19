Foto: Arquivo JC/Prefeitura de Rio Claro/Divulgação

A rede municipal de ensino terá 917 salas de aula em 2026, uma redução comparada às 967 salas de 2025, devido à queda no número de matrículas em Rio Claro

Tema frequente de questionamentos na rede municipal desde o ano passado, a redução no número de salas de aula foi abordada pelo prefeito Gustavo Perissinotto (PSD) em entrevista ao Jornal da Manhã no dia 7 de janeiro. Ao responder questionamento de ouvinte, o prefeito declarou que “a gente está recebendo um ingresso menor, estatisticamente falando, de alunos nessa base. Por isso que a gente está reorganizado as salas de aula. Porque isso, do ponto de vista pedagógico, também é muito prejudicial. Uma sala de aula vazia também desestimula, ela não contribui com o crescimento e a sociabilidade do aluno”.

Secretaria de Educação

Questionada por essa coluna, a Secretaria Municipal da Educação, comandada por Valéria Velis, informa que “não haverá qualquer alteração nos critérios para o número de alunos por sala de aula em 2026. A rede municipal seguirá rigorosamente os limites máximos estabelecidos em lei, garantindo condições adequadas de ensino. A reorganização de algumas turmas decorre exclusivamente da redução gradual do número de matrículas, observada ano a ano na rede municipal”.

Sobre o número de alunos por sala, a secretaria afirma que “o número máximo de alunos por sala permanece inalterado. Tanto em 2025 quanto em 2026, o limite é de até 25 alunos por sala, em conformidade com a legislação vigente e com os parâmetros pedagógicos adotados pelo município. Com a mudança, para o ano letivo de 2026, a rede municipal contará com 917 salas de aula. Em 2025, eram 967 salas”.

Sobre os prejuízos pedagógicos do número de alunos por sala, conforme argumentam os contrários à reorganização, mesmo que o número definido em lei seja respeitado, a secretaria argumenta que “em regra não houve aumento no número de alunos por sala e que toda a organização das turmas foi realizada dentro dos critérios legais e pedagógicos. A rede municipal realiza monitoramento permanente do desenvolvimento dos estudantes, com acompanhamento pedagógico, organização curricular adequada e suporte contínuo à prática docente, assegurando a qualidade do ensino e trabalhando para que evolua a cada ano”.

Contratação de eventuais

Entre os profissionais da educação, também há o questionamento sobre redução das vagas para professores na rede municipal. Segundo a secretaria, “todos os professores efetivos do Quadro 2 tiveram classes atribuídas para 2026, não havendo prejuízo ou risco de falta de sala para nenhum profissional em exercício”. Sobre os eventuais, responde que “não há vínculo empregatício ou contratação formal, pois esses profissionais atuam como prestadores de serviço autônomos. A utilização de professores eventuais ocorre conforme a necessidade das unidades escolares”.