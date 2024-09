O single “Voz que Guia” estará disponível nas principais plataformas digitais

Violinista de Rio Claro adotou a rabeca como instrumento principal

A musicista rio-clarense Rebecca Rabeca lança, no próximo dia 27 de setembro, o single “Voz que Guia”, que antecipa o aguardado lançamento de seu primeiro álbum, Ordinariamente Desordenada, com estreia marcada para o dia 25 de outubro. A faixa, carregada de simbolismo e sensibilidade, explora o poder da intuição como um farol que orienta o indivíduo em processos pessoais e coletivos de cura e transformação.

Com influências do xote, o novo single destaca-se por suas letras profundas e arranjos minimalistas, que combinam rabeca, percussão e voz. A sonoridade íntima convida os ouvintes a uma reflexão sobre a importância de se reconectar com a própria essência, em meio às adversidades do mundo moderno.

“Voz que Guia” traz à tona uma temática recorrente no trabalho de Rebecca: a busca pelo equilíbrio e pela paz interior. “A música fala da intuição, de processos de cura individuais que reverberam no coletivo”, explica a artista, que se inspira nas suas próprias vivências e na relação com a natureza para compor.

O single é apenas um prenúncio do que o público pode esperar de Ordinariamente Desordenada, um álbum composto por faixas que mesclam o tradicional e o contemporâneo, com forte influência da música popular brasileira. As composições autorais são de Rebecca, com a colaboração de Vic Epp e Toddy Roots, e contam com as artistas e educadoras Nati Gold e Milena Dimaura nas percussões.

“Espero que o álbum possa atuar como um agente de mudança, colaborando para transmutar as crises e tensões do mundo moderno, e que ajude as pessoas a se reconectarem com o que é essencial”, afirma Rebecca.

O single “Voz que Guia” estará disponível nas principais plataformas digitais, como Spotify, Apple Music, Deezer, Amazon Music, Tidal e YouTube, a partir de 27 de setembro. Já o álbum completo será lançado no dia 25 de outubro. O projeto foi aprovado no edital da Lei Aldir Blanc 2024, em Rio Claro, e contempla ainda outras ações de difusão cultural e educação ambiental.