Prefeitura de Rio Claro conta com cerca de seis mil servidores municipais. Último reajuste salarial ficou em 5% em 2024

Antes prevista para este sábado (1º), proposta ficou somente para dia 18. Sindmuni diz que é último prazo antes de tomar medidas mais firmes

A Prefeitura de Rio Claro adiou para 18 de março a entrega da sua proposta de acordo coletivo do funcionalismo público. Antes, havia-se a expectativa de a discussão ocorrer neste sábado (1º) junto ao Sindmuni (Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Rio Claro) data essa que já era um adiamento, já que a data-base da categoria é 1º de fevereiro. Agora, a entidade anunciou que a administração municipal pediu o novo prazo e que o concedeu, porém, que deverá tomar medidas mais firmes caso não seja cumprido o combinado.

“O nosso compromisso é com a valorização do servidor público. Infelizmente, dependemos que a Prefeitura avalie os índices e proponha um percentual que reflita essa valorização de maneira real, sem se limitar ao discurso. Estamos contando esse prazo, que será o último concedido pelo sindicato, e estamos prontos para tomar as medidas necessárias para que o acordo seja finalizado ainda em março, com retroatividade a fevereiro”, afirmou o presidente do Sindmuni, Carlos “Zão” Alberto do Monte.

O Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Rio Claro (Sindmuni) iniciou, já na primeira semana de janeiro, os trabalhos do acordo coletivo para o reajuste salarial da categoria, cuja data-base é 1º de fevereiro. No dia 6 de janeiro, além de divulgar o edital de convocação das assembleias, a entidade também protocolou um ofício solicitando a abertura das negociações com a Prefeitura.

Entre os dias 6 e 20 de janeiro, assembleias setorizadas foram realizadas em diversos departamentos. No entanto, no dia 20 daquele mês, data prevista para o início das conversas com a Prefeitura, o Sindmuni recebeu um documento solicitando um prazo adicional de 40 dias para que o governo Gustavo Perissinotto (PSD) pudesse apresentar uma proposta. “Com esse prazo extra, o reajuste deveria ser definido até 1º de março, garantindo a retroatividade da data-base de 1º de fevereiro”, explicou Zão.

Agora, às vésperas do fim desse prazo, a Prefeitura enviou um novo documento, assinado pelo secretário municipal de Administração, Rogério Marchetti, solicitando mais 10 dias úteis a partir de 1º de março. A gestão municipal se comprometeu a apresentar uma proposta até 18 de março. Nos bastidores, estuda-se um índice de 5% a 7% no reajuste salarial dos funcionários e escalonamento no valor do vale-alimentação.