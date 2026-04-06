Rafael “Head Hunter” Bombonatti venceu o rival com um nocaute avassalador no 1° round durante o evento Maximum Boxing Show, realizado em São Paulo. Foto: Douglas Ragi

Atleta da equipe MM Boxe nocauteou adversário no primeiro round; publicação já soma mais de 3 milhões de visualizações

O boxeador rio-clarense Rafael Bombonatti, conhecido como “Head Hunter”, conquistou uma vitória expressiva no evento Maximum Boxing Show, realizado em São Paulo. Representando a equipe MM Boxe, o atleta de 25 anos venceu Gabriel Barbosa por nocaute logo no primeiro round, em disputa válida pela categoria peso médio (até 72,6 kg).

Esta foi a segunda luta profissional de Rafael Bombonatti, que definiu o combate de forma avassaladora com um cruzado de direita. O impacto do golpe foi tamanho que o adversário foi derrubado para fora do ringue, em um lance que chamou a atenção pela força e técnica do lutador de Rio Claro.

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Repercussão nas redes sociais e carreira

A cena do nocaute foi registrada por integrantes da equipe e o vídeo rapidamente viralizou. A publicação oficial na página da @mmboxe no Instagram já ultrapassou a marca de 3 milhões de visualizações e cerca de cem mil curtidas, ampliando a visibilidade de Rafael Bombonatti no cenário nacional.

O atleta treina na MM Boxe desde os 7 anos de idade e segue invicto em sua trajetória profissional. Atualmente, o boxeador busca patrocinadores para apoiar sua rotina de treinos e competições. Interessados podem entrar em contato diretamente pelo perfil oficial do atleta no Instagram (@rafaelbombonatti).