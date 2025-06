O vereador Rafael Andreeta (Republicanos) e o agora vereador suspenso Dalberto Christofoletti (PSD), que está preso

O vereador Rafael Andreeta (Republicanos) protocolou nessa sexta-feira (13), na Câmara Municipal, um pedido de abertura de Comissão Processante (CP) para cassar o mandato do vereador suspenso Dalberto Christofoletti (PSD), preso desde o último dia 23 de maio pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) por suspeita de corrupção na Secretaria Municipal de Cultura. O recebimento da denúncia deverá ser oficializado na sessão da segunda-feira (16) e os vereadores deverão votar se instauram ou não a investigação.

De acordo com o documento apresentado por Rafael, a prisão preventiva de Dalberto foi decretada diante do descumprimento de medidas cautelares judiciais impostas ao parlamentar em fevereiro de 2025, que proibiam seu acesso e influência em determinadas áreas da administração pública, especialmente na Secretaria Municipal de Cultura – onde é acusado de ter desviado R$ 814 mil dos cofres públicos entre 2022 e 2024.

“Embora os fatos antecedentes à posse do parlamentar como vereador estejam sendo apurados exclusivamente pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário, o comportamento do vereador no exercício do mandato revela evidente afronta à ordem legal e à autoridade judicial, dado que continuou exercendo influência indevida na Secretaria de Cultura, contrariando determinações judiciais, o que culminou em sua prisão preventiva”, alega Rafael.

Segundo o parlamentar, diante da situação, a conduta reiterada de descumprimento das ordens judiciais impõe-se como quebra do decoro parlamentar por parte de Dalberto, “incompatível com a dignidade da Câmara Municipal e a moralidade administrativa”, acrescenta.

Rafael ressalta, no entanto, que é importante reiterar que a Câmara não possui competência para investigar fatos ocorridos anteriormente à posse do vereador. “Estes atos já estão sob responsabilidade do Ministério Público e do Poder Judiciário. O foco da Comissão deve ser a quebra do decoro parlamentar relacionada ao exercício do mandato”, completa.

SUSPENSÃO

Vale lembrar que após a prisão de Dalberto, seu mandato foi suspenso pela Câmara Municipal. Para seu lugar, foi chamado o suplente do PSD, Eric Tatu. O PSD é o partido do prefeito Gustavo Perissinotto e conta com a maior bancada de vereadores da atual legislatura na Casa de Leis, num total de seis vereadores. Além de Tatu, também Elias Custódio (líder do partido), Serginho Carnevale (líder do governo), José Pereira (presidente da Câmara), Diego Gonzales e Fernando do Nordeste.