Motoristas que passam pelo trecho da Rua 14, próximo da Avenida 40 (onde fica a caixa d’água) devem ficar atentos pois a área passa ser monitorada por um dispositivo eletrônico.

Segundo Vinicius Sossai, secretário de Mobilidade Urbana de Rio Claro, a medida tem como objetivo evitar avanços semafóricos no ponto, campeão de infrações desta natureza no município.

“Os motoristas aproveitam que não vem ninguém na rotatória e avançam o sinal vermelho. Essa prática é muito comum no trecho em questão”, disse o secretário.

Sobre a velocidade o titular da pasta enfatiza que o permitido na Rua 14 é de 50 km/h porém, neste trecho onde o radar foi colocado, o limite cai para 30 km/h em razão de ser uma área escolar.