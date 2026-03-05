Imagem ilustrativa

Em Rio Claro, a quinta-feira (05) começou com tempo estável, pouca nebulosidade e sem previsão de chuva. A atuação de condições atmosféricas mais estáveis mantém o predomínio de sol durante a manhã.

Ao longo da tarde, áreas de instabilidade que se formam no sul de Minas Gerais podem provocar pancadas de chuva isoladas no nordeste do Estado de São Paulo, cenário que não deve impactar diretamente o interior paulista.

Na cidade, a manhã registrou mínima de 14°C, enquanto a máxima prevista para o dia é de 31°C, mantendo as temperaturas elevadas durante o período da tarde.