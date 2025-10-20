Imagem ilustrativa

A presença de um sistema de alta pressão, associada a uma massa de ar frio sobre o estado de São Paulo, mantém os próximos dias em Rio Claro e no interior paulista com céu claro a poucas nuvens e sem previsão de chuva, segundo o IPMet. O cenário provoca queda de temperatura, favorecendo mínimas mais baixas, e rajadas de vento mais constantes em todo o estado.

Na faixa leste, incluindo litoral, capital e Vale do Paraíba, a nebulosidade permanece variável, com possibilidade de chuvas fracas e isoladas devido à circulação de ventos úmidos do oceano em direção ao continente.

No campus da Unesp, a mínima registrada hoje (20) foi de 10,3°C, enquanto a máxima prevista chega a 24°C.

Os dados são fornecidos pela Estação Meteorológica (Ceapla/IGCE/Unesp) e pela prefeitura municipal de Rio Claro.