O “estouro” de um balão de fabricação caseira causou pânico na tarde deste domingo (05) na região da Rua 9A com a Avenida 64A, no São Miguel, em Rio Claro. O balão que carregava fogos de artificio caiu sobre as casas localizadas na årea, assustando moradores devido às explosões. Além do susto, houve danos em uma cobertura feita com telhas de amianto. Os responsáveis não foram identificados. Vizinhos cobraram providências contra a prática que é proibida, mas que estaria frequentemente acontecendo no bairro.