Começaram a ser nomeadas nesta semana em Rio Claro quase duas mil pessoas que irão trabalhar na eleição geral deste ano. Segundo levantamento da reportagem com a Justiça Eleitoral local, somente no cartório da 110ª Zona Eleitoral, que é o maior do município, serão nomeados 957 mesários e mais 93 pessoas da equipe de logística. Já no cartório da 288ª Zona Eleitoral, serão 848 mesários e 70 voluntários na logística.

De acordo com o chefe do cartório da 110ª, localizado na Rua 8, neste ano houve menos procura de interessados para atuarem voluntariamente do que o necessário. “Estamos precisando de voluntários em todas as escolas, mas principalmente no Joaquim Ribeiro, no Diva Marques e no Odilon Corrêa”, explica Guilherme Taufic.

Já Alexandre Sanches, chefe do cartório da 288ª, explica que as equipes de apoio logístico atuarão na “coordenação de mobilidade, intérprete de Libras e vistoria das escolas para verificar se estão adaptadas para necessidades especiais. Essas equipes começam a atuar às 7h da manhã recebendo o presidente da seção e distribuem o material para a montagem do local. Ao final do dia, levam os documentos até a junta eleitoral, escoltados pela Polícia Militar”, comenta.

As nomeações dos mesários acontecerão através de notificação eletrônica por meio de e-mail e no aplicativo de mensagens WhatsApp. Todos receberão um curso online sobre as funções desempenhadas, sobre a própria Justiça Eleitoral e as novidades da eleição.

“Houve bastante gente interessada em ser mesário voluntariamente. Encontramos também, porém, casos de pessoas que não querem ser. A convocação é da Justiça Eleitoral, através de banco de dados, que escolhe através de perfil. Têm que apresentar a justificativa da impossibilidade de ser mesário”, finaliza Sanches.

No dia da eleição, os mesários recebem auxílio-alimentação no valor máximo de R$ 45,00 e têm direito a dois dias de folga por cada dia trabalhado e, ao concluir o treinamento, sem perder o salário.