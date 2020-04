THIAGO AMÂNCIO – SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O governo de São Paulo anunciou nesta sexta-feira (17) que a quarentena vai até 10 de maio, pelo menos, para todos os municípios do estado. O estado tem 853 mortes por coronavírus.

“Para reabrir o comércio e os serviços precisamos controlar melhor a contaminação e ter o sistema público de saúde em condições de atendimento para salvar vidas”, afirmou o governador João Doria (PSDB).

O índice de isolamento no estado caiu para 49%, segundo o governador.

O isolamento social foi determinado por decreto em 24 de março e já foi prorrogado uma vez, em 8 de abril, com validade até o dia 22, próxima quarta-feira.

Nos últimos dias, prefeitos do interior do estado têm emitido decretos municipais permitindo a reabertura parcial ou total do comércio.

Os hospitais públicos de referência da capital, no entanto, já têm mais de 80% de ocupação dos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) por causa da Covid-19.

As mortes nas periferias também têm aumentado. E cemitérios municipais já contabilizam cerca de 1/3 dos enterros como sendo de vítimas do novo coronavírus ou pessoas com exames de detecção da Covid-19 pendentes.