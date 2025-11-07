Imagens: redes sociais

A Polícia Militar foi acionada no início da tarde desta sexta-feira (7) para atender a uma ocorrência de roubo em uma loja de varejo no Centro de Rio Claro. Segundo as primeiras informações, quatro indivíduos invadiram o estabelecimento por volta das 12h30, subtraíram produtos e fugiram logo em seguida.

Equipes da Polícia Militar seguem em buscas na região para localizar e prender os autores. O caso está sendo registrado e será investigado pela Polícia Civil. Apurações preliminares indicam que o alvo dos criminosos seria uma carga de aparelhos celulares que teria sido entregue no estabelecimento, porém, o fato não ocorreu. As autoridades analisam imagens de câmeras de segurança e levantam outras informações que possam auxiliar na identificação dos suspeitos.