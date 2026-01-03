No boletim policial desse sábado (03), destaque para a explosão de um carro forte na tarde dessa sexta-feira (02) na rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), na altura do distrito de Tupi, em Piracicaba. Ao menos dez criminosos armados com fuzis interceptaram o blindado nas proximidade do Rodeio Motel. Na sequência, eles detonaram o veículo que ficou destruído. Na fuga, o bando utilizou dois veículos. O dinheiro do blindado não foi roubado. Um veículo utilizado no delito foi encontrado em uma área de mata próximo a SP-304. Confira com Ademir Sartori.
Quadrilha explode carro-forte na SP-304
Publicado por
