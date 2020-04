Em entrevista à rádio Excelsior/Jovem Pan News, o novo presidente do diretório do PSDB em Rio Claro, João Walter, fala sobre a divisão interna que levou à saída da vereadora Carol Gomes, do ex-presidente Muryllo Cesar e também ao fim das tratativas com o vereador Rogério Guedes, que iria se filiar para ser o candidato a prefeito dos tucanos. Na avaliação de João Walter, houve uma disputa interna com vitória da ala do vereador Paulo Guedes.