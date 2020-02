PSDB anuncia oposição e ‘lança’ Rogério Guedes

Após alguns meses de especulação, o diretório municipal do PSDB bateu o martelo e deixará, nesta segunda-feira (3), o grupo de apoio ao prefeito João Teixeira Junior (DEM) na administração municipal. A mudança vem acompanhada do lançamento de uma pré-candidatura própria a prefeito na eleição deste ano, com o nome do vereador Rogério Guedes, hoje no PSB e também da oposição.

De acordo com o presidente do PSDB Rio Claro, Murylo Müller, a legenda deliberou na semana passada sobre o assunto. O grupo entende que o prefeito Juninho não vem conseguindo obter resultados satisfatórios à frente da Prefeitura. “Apesar de maior investimentos em Saúde nos últimos anos, a falta de gestão pública vem desperdiçando recursos públicos, causando grandes consequências para os cidadãos”, declarou. O tucano também citou a falta de diálogo e articulação política por parte do Poder Executivo, o que vem gerando fissuras consideradas “irreparáveis” em sua base de apoio.

“A principal razão é que, apesar dessa administração ter investido muitos recursos na Saúde, o setor continua ruim. Entendemos que faltam gestão e um prefeito de pulso firme que tenha condições de levar o município a outro momento de sua história. O PSDB nunca ganhou uma eleição a prefeito e não teve a oportunidade de imprimir a gestão de sucesso que o partido tem no Estado de São Paulo aqui no município”, complementa Müller.

O grupo tucano reitera, ainda, que há a necessidade de progresso, emprego e renda em Rio Claro. “O prefeito prometeu grandes avanços e não conseguiu entregá-los. Escolhemos nos colocar como um partido de oposição responsável, não somos do ‘quanto pior melhor’. Nunca olhamos o governo de maneira ‘cega’. Pretendemos ter mais força, fazendo oposição comprometida com o município e com a população”, finaliza.

Pré-candidatura

No próximo mês de março, quando se abre a ‘janela eleitoral’, o vereador Rogério Guedes – hoje no PSB – irá migrar para o PSDB, na bancada hoje ocupada pela vereadora Carol Gomes e Paulo Guedes. “Ele se coloca, a convite do PSDB Rio Claro, como pré-candidato a prefeito, trazendo diversas das características que acreditamos que um bom gestor público deva ter. Um homem firme, sério e que vai ajudar o partido e o município a trilhar um caminho de sucesso”, conclui. Müller e Rogério Guedes serão entrevistados ao vivo, nesta segunda (3), a partir das 8h, na Rádio Excelsior Jovem Pan News AM 1410. Acompanhe ao vivo com imagens no www.youtube.com/jcrioclaro e www.facebook.com/jcrioclaro.