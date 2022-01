Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) devem procurar atendimento na instituição financeira responsável pelo pagamento do benefício. Isto porque já estão valendo novamente as regras de prova de vida para a continuidade do pagamento, já que a partir do próximo mês de fevereiro aqueles que não fizerem a prova poderão ter seu benefício suspenso.

De acordo com a regional do INSS, localizada em Piracicaba, no mês de julho de 2022, em caso de ausência de comprovação de vida no mês de aniversário do titular do benefício, os créditos mensais da segunda e da terceira competências subsequentes serão encaminhados à rede pagadora com marca de bloqueio, inclusive para aqueles com mês de aniversário de janeiro a junho de 2022.

“Lembrando que a comprovação de vida é realizada em qualquer órgão pagador da instituição financeira responsável pelo pagamento do benefício. Então, sempre recomendamos que o beneficiário acompanhe as informações do seu órgão pagador sobre a comprovação de vida para o INSS, para evitar o bloqueio do seu benefício”, comunica à reportagem.

Calendário

Segundo o INSS, a competência de vencimento da comprovação de vida até dezembro/2020 tem a competência de bloqueio em fevereiro/2022. A competência de vencimento da comprovação de vida no período de janeiro a junho/2021, tem o bloqueio do benefício em março/2022.

A competência de vencimento da comprovação de vida no período de julho e agosto/2021, tem o bloqueio do benefício em abril/2022. A competência de vencimento da comprovação de vida no período de setembro e outubro/2021, tem o bloqueio do benefício previsto para maio/2022. Por fim, a competência de vencimento da comprovação de vida no período de novembro e dezembro/2021, tem o bloqueio do benefício previsto para junho/2022.

Relembre

Entre março de 2020 e maio de 2021, a prova foi suspensa por causa da pandemia. O procedimento foi retomado em junho do ano passado, mas suspenso novamente em outubro.