Protesto pede por justiça no caso da cadela morta a facadas em Rio Claro

Um protesto foi realizado na manhã deste domingo (9), no Jardim Público de Rio Claro, por grupos de protetores de animais que pedem por justiça ao caso da cachorra que morreu após ser esfaqueada pelo seu dono há alguns dias no município.



Os manifestantes querem punição jurídica ao agressor, que encontra-se em liberdade. Além deste caso, a população cobrou maior rigor das autoridades perante a crimes desta natureza na cidade. Um abaixo-assinado foi disponibilizado para coleta de assinaturas de apoiadores.



Demais ocorrências envolvendo agressões a animais também foram lembradas durante o ato realizado hoje. Conforme o JC noticiou, no ultimo domingo (2) a cadela foi encontrada por populares com uma faca em seu pescoço pelo bairro Cervezão.



O animal foi socorrido a uma clínica veterinária, mas não resistiu. O crime chocou pela frieza do agressor, que confessou ter dado a facada em sua própria cachorra por estar passando por problemas pessoais.