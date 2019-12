Proteja os pets dos fogos de artifício na noite de Réveillon

Por conta da audição sensível, cães e gatos detectam o som quatro vezes mais distante que os humanos. Com isso, podem entrar em pânico e ficar desorientados com a queima de fogos de artifício, o que muitas vezes os levam a sair correndo desesperados e sem rumo, colocando a própria vida em risco.

Durante o período de festas de fim de ano, é comum a soltura de fogos com estampido. Além de assustar bastante os animais de estimação, a prática não deve ser encorajada, em razão dos riscos de acidentes e queimaduras. E não são somente os animais, mas há riscos, principalmente, para idosos e autistas.

De acordo com Giselle Pfeifer, diretora do Departamento de Proteção Animal de Rio Claro, ao menos no Natal, houve redução considerável na queima de fogos no município. “Na maioria dos bairros não houve soltura de fogos na noite de Natal. Acredito que as pessoas estejam se conscientizando sobre a problemática. São cães, gatos, cavalos, pássaros, idosos, autistas e tantos outros que sofrem com o barulho”, comenta a diretora.

Giselle relembra que no Réveillon de 2017 um cachorro, assustado com o barulho dos fogos, tentou escapar pelo portão e prendeu o pescoço na grade, morrendo enforcado.

Para essas situações, é recomendado criar um ambiente tranquilo para acomodar os pets nos momentos de barulho mais intenso. Também ajuda manter janelas fechadas, criar um esconderijo com acolchoados para abafar os estímulos auditivos ou colocar uma música suave, tocando em volume que ajude a diminuir o som externo.

É importante, ainda, retirar do ambiente móveis ou objetos que contenham partes com pontas ou de vidro e oferecer um petisco ou um brinquedo para desviar a atenção do animal.

Se for possível antecipar o momento em que é provável a queima de fogos, minimize o sofrimento do pet com uma longa caminhada horas antes. A atividade física ajudará o animal a ficar mais relaxado na hora dos fogos.

Além disso, o comportamento do tutor tem papel fundamental na forma como o animal vai encarar essa situação. O dono deve ter cuidado para não reforçar o medo e tentar passar confiança e tranquilidade na hora de se comunicar com o animal de estimação, buscando agir sempre com naturalidade.

AJUDINHA – Os canais pagos National Geographic e National Geographic Wild irão exibir, às 23h do dia 31, imagens relaxantes com música clássica para tranquilizar os cães durante a virada.