A nova prorrogação da quarentena determinada pelo Governo do Estado de São Paulo a todos 645 municípios paulistas vale para até o dia 10 de maio. A decisão, anunciada em coletiva de imprensa nessa sexta-feira (17) pelo governador João Doria (PSDB), mantém o fechamento de comércio e serviços não essenciais e tem como objetivo reforçar o isolamento social como método de enfrentamento à disseminação do coronavírus e diminuir o número de casos positivos e mortes ocasionadas pela Covid-19.

“A atitude responsável do Governo do Estado de São Paulo é pela prorrogação desta quarentena e evitar o colapso no atendimento da saúde pública e privada. São Paulo acredita na ciência e nos médicos”, afirmou Doria. “Para reabrir o comércio e os serviços, nós precisamos controlar melhor a contaminação e ter o sistema de saúde em condições de atendimento para salvar vidas”, completou.

De acordo como o coordenador do Centro de Contingência do coronavírus em São Paulo, o médico infectologista David Uip, a decisão do grupo de 15 especialistas em medicina e ciência foi unânime pela prorrogação da quarentena.

Rio Claro

Em curva crescente com 18 casos positivos da doença e quatro mortes já registradas, além de 45 casos suspeitos em investigação pela Fundação Municipal de Saúde, o município de Rio Claro seguirá cumprindo a determinação do Governo do Estado de São Paulo.

“Sabemos que é um momento difícil. Estamos mensurando a cada dia a situação em nossa cidade. O Comitê Municipal de Enfrentamento da Pandemia de Infecção Humana pelo Novo Coronavírus (Covid-19) se reunirá novamente para discutir as medidas que estão sendo implantadas. Nosso governo está se pautando diante da opinião dos profissionais de saúde e ciência. Todos estamos perdendo, no entanto, a vida humana é mais importante neste momento”, comentou à reportagem o prefeito João Teixeira Junior (Democratas).