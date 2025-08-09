A retomada das atividades do Projeto Guiii na cidade de Rio Claro começou com uma visita ilustra: a presença de Dom Devair, bispo da Diocese de Piracicaba. O religioso marcou presença na sede do projeto, localizado no salão de São José, na Rua 2, em Rio Claro, para conhecer o trabalho exercido por Guilherme, sua família e voluntários, e falou sobre a ideia de ampliar a arrecadação das tampinhas nas paróquias da cidade.

“Ficamos muito felizes com a visita, estamos encantados com a proporção que nosso projeto toma a cada dia, com a ajuda que recebemos e também temos muito a agradecer”, disse Raquel Kapp, mãe de Gui.

DIGÃO

Pouco antes do projeto entrar em recesso, Digão, figura conhecida na cidade de Rio Claro (foto da capa), realizou a entrega de 466 quilos de tampinhas arrecadas com os comércios da região central de Rio Claro.

“Digão é um parceiro fiel do nosso projeto, recentemente fomos buscar as tampinhas e anéis de latas que foram arrecadados por ele com o comércio no último ano de 2024 e primeiros meses de 2025, somos muito gratos a ajuda dele, de sua família e também de todos que contribuem e muito com nosso trabalho, até julho, já foram vendidas 50 toneladas e estamos fazendo a compra de duas novas cadeiras, uma delas tamanho max obesa”, explica Raquel.

Reforma

O Salão de São José passará por reforma, que será iniciada em breve, as informações são postadas nas páginas do projeto, siga e fique por dentro!