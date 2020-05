A Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro receberá em breve um equipamento para realização de cirurgias em pacientes atendidos pelo sistema SUS, através do sistema de videocirurgia (laparoscopia), que será doado pelo Rotary Club de Rio Claro e Rotary Club de Longhood, localizado nos Estados Unidos.

De acordo com Nilson Nicoletti, presidente da Comissão de Projetos Humanitários do Rotary Club de Rio Claro, a iniciativa do projeto surgiu de uma procura da Rede de Combate ao Câncer de Rio Claro. “A Rede nos procurou sobre a deficiência desse equipamento e explicou que as cirurgias oncológicas eram todas invasivas, e decidimos, depois de uma conversa com todos os responsáveis, fazer o projeto e direcioná-lo à Fundação Rotariana, que é quem dá seguimento em todos os nossos projetos e nos permite fazer o trabalho que fazemos. Vimos a necessidade desse equipamento aqui no município, por ser razoavelmente simples e seu custo não ser tão absurdo assim. Ele servirá para atender não apenas pacientes oncológicos, mas todos que precisarem do SUS de alguma maneira, e será de grande benefício para a cidade de Rio Claro como um todo”, comenta o presidente da comissão.

O equipamento deve chegar em duas semanas ao município. A verba está sendo tramitada e, segundo Nicoletti, diversas instituições contribuem, inclusive o Rotary dos Estados Unidos. “Nosso objetivo é auxiliar sempre nosso município e aproximar ainda mais nossos associados de Rotary, aumentar nossas redes. O papel do Rotary Club Rio Claro também será no treinamento dos profissionais que cuidarão do equipamento, tudo isso está no projeto que foi contemplado pelo valor que recebemos para a compra”, explica.

O associado salienta a importância do projeto e agradece o trabalho do governador Sebastião dos Anjos Queiroz, governador do Paraná Édio

Martello, presidente do Rotary Club de RC Maria Ester Magalhães Scimini Lepispico, representante e interlocutores do

Club dos EUA Bonnie Korengel e Dr. Vasanth Prabhu.