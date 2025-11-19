Festa de Natal do projeto Esperança. Foto: Arquivo JC

O Natal está chegando e felizmente a cidade de Rio Claro tem pessoas preocupadas em fazer mais e melhor; quer ajudar? Adote uma cartinha do projeto Esperança!

O projeto Esperança, que existe desde 2018 e dá aulas de skate para crianças, jovens e adultos, atendendo majoritariamente a população do Jardim das Nações, realiza sua campanha de Natal.

“Estamos divulgando cartinhas de Natal com pedidos das crianças atendidas pelo projeto e gostaríamos de pedir ajuda da população de Rio Claro e região, para que apadrinhassem nossa ideia. São pedidos de presentes feitos pelos pequenos e nosso objetivo é poder proporcionar um fim de ano com alegria a todos”, explica Bianca Monteiro, responsável pelo Projeto Esperança.

COMO FAZER

Nas cartinhas são solicitadas bonecas, patinetes, carrinhos de controle remoto, entre outros desejos das crianças.

Para participar, basta fazer contato com o projeto pelo Instagram @projetoesperanca19_ ou diretamente pelo telefone (19) 99432-2003.

“A pessoa faz contato conosco e iremos passar as cartinhas disponíveis para a escolha. Existe um prazo final para a entrega dos presentes, nos dias 15 e 16 de dezembro, para que possamos organizar a festa de final de ano que acontece juntamente com as crianças, os padrinhos, madrinhas e a presença do Papai Noel, que irá entregar os presentes. E claro, quem contribuiu é convidado a participar para conhecer mais do nosso projeto”, finalizou Bianca.