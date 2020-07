Está aberto em Rio Claro o cadastro para o programa estadual Todas in-Rede, iniciativa que tem como objetivo promover a emancipação das mulheres com deficiência. “Esse é mais um passo importante para valorizar e criar oportunidades às mulheres com deficiência e nos deixa muito satisfeitos que Rio Claro participe desse trabalho”, comenta o prefeito João Teixeira Junior. O prefeito Juninho lembra que o município foi escolhido para lançamento do programa na região e foi a primeira cidade a aderir ao Todas in-Rede. Os interessados podem fazer o cadastro pelo endereço eletrônico https://www.todasinrede.sp.gov.br/site/

Paulo Meyer, dos Direitos da Pessoa com Deficiência, explica que o programa trabalha aspectos como capacitação, atendimento à mulher com deficiência e acesso a serviços. “É uma importante parceria entre a prefeitura e o governo estadual”, observa, lembrando que Rio Claro vem se destacando como uma das cidades do interior que mais trabalha pela inclusão.

O Todas in-Rede tem como objetivo promover a emancipação das mulheres com deficiência do estado de São Paulo, visando favorecer a melhoria da qualidade de vida e inclusão social. Outro objetivo é formar uma grande rede virtual de mulheres com deficiência para que, através da troca de experiências, informações e conhecimentos, seja alcançada uma sociedade mais justa e inclusiva.