Desde 2022, o município já realizou mais de 2 mil atendimentos com o Odonto Cuida.

Desde 2022, o município já realizou mais de 2 mil atendimentos com o Odonto Cuida.

Em Rio Claro, pacientes com câncer contam com programa exclusivo para atendimentos de saúde bucal. Do diagnóstico até o pós-tratamento os pacientes são acompanhados por equipe de especialistas do programa Odonto Cuida, implantado pela Fundação Municipal de Saúde em 2022. Até agora, o programa já realizou mais de 2 mil atendimentos, contribuindo para a qualidade de vida dos pacientes.

“O tratamento oncológico tem efeitos colaterais importantes na saúde bucal, por isso o ideal é que o paciente procure o atendimento odontológico antes de iniciar o tratamento oncológico, adequando o meio bucal para o tratamento que será iniciado”, observa Ana Camila Pereira Messetti, cirurgiã dentista oncologista que, ao lado do cirurgião dentista Luiz Marcelo Messetti, coordena o programa.

“Atendemos também quem nos procura após ter iniciado o tratamento oncológico”, ressalta Ana Camila. Além das intervenções anteriores ao tratamento oncológico, a equipe do Odonto Cuida atua durante o tratamento (em procedimentos urgentes e em casos eletivos nos intervalos de quimioterapia) e também após o tratamento oncológico.

“Os atendimentos são feitos no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) do município, que conta com equipe multidisciplinar especializada”, observa Ronaldo Hilário, que coordena o setor de odontologia da Fundação de Saúde. A equipe é composta por cirurgião dentista oncologista, patologista, estomatologista, periodontista, endodontista, protesista e cirurgião buco maxilo-facial. Essa equipe multidisplinar garante um olhar mais estratégico e individualizado para cada paciente.

“O Programa Odonto Cuida, além de melhorar a qualidade do tratamento oncológico, vai ao encontro da humanização do tratamento como forma de atender o paciente em sua totalidade, alcançando resultados cada vez mais otimizados nos cuidados multidisciplinares, impactando positivamente no sucesso do tratamento oncológico e melhorando níveis de adesão do paciente em todo o segmento”, destaca Ana Camila. Para ter acesso ao atendimento na rede pública municipal de saúde, o paciente oncológico deve procurar diretamente o CEO, levando documento com o diagnóstico. O CEO fica na Rua 7, 1687 – Santa Cruz.