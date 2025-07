Assinatura de parceria com o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), realizada na tarde de quinta-feira, 10, no gabinete do prefeito Gustavo

O município de Rio Claro iniciará no mês que vem um série de cursos de educação paralímpica para professores da rede pública municipal de ensino. “Inicialmente poderão participar 120 professores de educação física e outros 60 de educação especial. E vamos abrir esses cursos para todos os profissionais da nossa rede”, anunciou a secretária municipal da Educação, Valéria Velis, durante a assinatura de parceria com o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), realizada na tarde de quinta-feira, 10, no gabinete do prefeito Gustavo.

De acordo com o prefeito Gustavo, o objetivo da parceria é desenvolver o setor de esportes paralímpicos no município e ampliar a formação para professores visando implementação de programas e atividades na área de educação.

Davi Farias Costa, coordenador pedagógico do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), ressalta que os cursos podem ser feitos por todas as pessoas interessadas. As inscrições e outras informações estão no site do comitê. “Também formamos árbitros e treinadores, especialmente no ambiente escolar”.

O acordo de cooperação de Rio Claro com o CPB tem o objetivo de promover a cooperação técnica e o intercâmbio de informações, experiências e tecnologias, contribuindo para a efetivação da inclusão da pessoa com deficiência através da atividade física e esportiva.

“Esta parceria é mais uma iniciativa que vai trazer resultados positivos para Rio Claro ampliar sua condição de cidade inclusiva”, afirma a vice-prefeita Maria do Carmo Guilherme, que participou do evento, ao lado dos secretários municipais Yves Carbinatti (dos Direitos das Pessoas com Deficiência) e Erlon Thiele (do Esporte), Daniela dos Santos, coordenadora pedagógica de Educação Física da Secretaria da Educação, e Paulo Meyer, que fez os contatos iniciais com o CPB.