Professora canadense ministra disciplina na pós da Unesp

A professora Janette Hughes, da University of Ontário, no Canadá, visitará os câmpus da Unesp em Rio Claro e em São José do Rio Preto ao longo do mês de fevereiro, onde ministrará uma palestra e uma disciplina para alunos de pós-graduação. A presença da pesquisadora canadense é fruto da construção de uma rede de pesquisa vinculada ao projeto da Unesp aprovado no programa CAPES-PrInt.

Docente ligada ao Institute of Technology da universidade canadense, Janette Hughes será uma das docentes a ministrar a disciplina intitulada “Critical Making” que integra o Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática, no câmpus de Rio Claro. Além dela, irão ministrar a disciplina os professores Marcelo Borba (IGCE-Unesp) e Ricardo Scucuglia (Ibilce-Unesp) no próximo dia 18 de fevereiro. Atividade já aconteceu nos dias 10, 12 e 14.

O conteúdo da disciplina irá abordar questões práticas como elaboração de circuitos, programação, uso de Microbits e impressão 3D. Serão discutidas também questões teóricas como espaços, pedagogias e cultura maker.

A área de atuação da professora canadense envolve o letramento digital crítico, produção digital, letramento e identidade de adolescentes, escrita e mídia digital, novos letramentos e conceituações de aprendizagem e cidadania digital. Janette Hughes também tem especial interesse em como a mídia digital permite que os usuários ensinem, aprendam, conectem, colaborem, comuniquem, criticem, criem e promovam mudanças sociais.

Além da disciplina de pós-graduação, no dia 17 de fevereiro, a professora Janette estará no Ibilce, no câmpus da Unesp em São José do Rio Preto, onde irá ministrar uma palestra a alunos do Programa de Pós-Graduação em Ensino e Processos Formativos da Unesp.

A visita da professora Janette à Unesp é fruto de uma Rede de Pesquisa vinculada ao projeto Capes Print, que envolve pesquisadores da Unesp, da UOIT e da Western University, do Canadá.