Rio Claro se despede da professora Anna Regina Michielin Vecchiato, a Anete

Conhecida carinhosamente como Anete, a professora Anna Regina Michielin Vecchiato faleceu aos 90 anos; sepultamento ocorre nesta segunda-feira (22) em Rio Claro

Faleceu no último domingo (21), aos 90 anos, a professora Anna Regina Michielin Vecchiato, carinhosamente conhecida como Anete. Figura de destaque na educação regional, ela deixa um legado de dedicação ao ensino em Rio Claro e Santa Gertrudes.

O velório da educadora acontece na manhã desta segunda-feira (22), no Memorial Cidade Jardim. O sepultamento da professora Anna Regina Michielin Vecchiato está agendado para as 13h30, no mesmo local.

Trajetória na Educação e Legado

Anete nasceu em Araras em 29 de julho de 1935. Filha de Mário Michielin e Cornelia dos Santos Michielin, demonstrou desde cedo vocação para o ensino. Em 1970, a convite do Dr. Álvaro Perin, tornou-se a primeira diretora do Parque Municipal Dr. Paulo Koelle (atual E.M. Dr. Paulo Koelle).

Ao longo de sua carreira, a professora Anna Regina Michielin Vecchiato lecionou Língua Portuguesa no Colégio Koelle, onde marcou diversas gerações de alunos. A instituição publicou uma nota de pesar destacando sua formação humana e respeito pela área educacional.

Atuação em Rio Claro e Região

Além de sua passagem pelo Colégio Koelle, Anete atuou como vice-diretora na Escola Pedro Rafael da Rocha, em Santa Gertrudes, e na Escola Monsenhor Martins, em Rio Claro. A educadora aposentou-se das funções escolares em 1996.

Viúva de Amandio Vecchiato, a professora Anna Regina Michielin Vecchiato deixa as filhas Marta Koelle (viúva de Gunar Koelle) e Marcia Vecchiato (casada com Jaime), além de seis netos e quatro bisnetos.