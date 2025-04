Anderson Carlos de Souza é professor e escritor de Rio Claro

Obra de estreia de Anderson Carlos de Souza será apresentada em São Paulo

O professor Anderson Carlos de Souza, de Rio Claro, realiza um sonho antigo e lança seu primeiro livro infantil durante a Bett Brasil 2025, maior evento de inovação e tecnologia voltado à educação na América Latina. A obra será apresentada entre os dias 28 de abril e 1º de maio no Expo Center Norte, em São Paulo, com entrada gratuita para o público.

Publicado pela Inteligênios, o livro “Seu irmão chegou!” é ilustrado por Waldomiro Neto e inspirado em uma história real da própria família do autor, vivenciada com os filhos Ana Morena, a primogênita, e Caio Lucca, o caçula. A narrativa gira em torno da pequena Momô, que aos 8 anos faz um pedido especial aos pais: ganhar um irmãozinho. O desejo se concretiza com a chegada de Lucca, marco de grandes emoções, mudanças e aprendizados para todos.

Anderson Carlos de Souza é professor e escritor

“Esse livro nasce de uma experiência familiar verdadeira, cheia de sentimentos que muitas crianças vivem, mas que poucas vezes são tratadas com a sensibilidade necessária”, conta Anderson. “A chegada de um novo irmão é um momento de transição importante, e quis mostrar como os pais e cuidadores podem acolher esse processo com empatia e diálogo”, completa.

Com uma carreira na educação iniciada aos 17 anos, Anderson acumula experiências com todas as faixas etárias, do infantil ao ensino médio. Atualmente, leciona Língua Portuguesa, Literatura e Produção Textual no Colégio Dom Bosco e na Escola Estadual “Professor Odilon Corrêa”, ambos em Rio Claro.

Para ele, a parceria com a Inteligênios foi essencial para concretizar o projeto: “A editora acredita em histórias reais, onde a magia da leitura se entrelaça com a inovação digital. Isso torna esse momento ainda mais prazeroso e importante”, destaca.

A Inteligênios é reconhecida por transformar a leitura infantil em uma experiência multissensorial, acessível e inclusiva. Seus livros interativos e musicais valorizam a bibliodiversidade e promovem o respeito às diferenças, estimulando desde cedo o pensamento crítico, a empatia e o afeto.

“Você já sentiu o desejo de ter realmente um amigo para chamar de seu?”, provoca o autor, em tom carinhoso. “Lá vem ele…”

O lançamento de “Seu irmão chegou!” promete emocionar e envolver o público no estande da Inteligênios, unindo literatura, tecnologia e afeto em uma experiência inesquecível.

SOBRE O AUTOR

Anderson Carlos de Souza é professor e escritor, com uma trajetória dedicada à Educação desde os 17 anos. Ao longo de sua carreira, já atuou com todas as faixas etárias, da Educação Infantil ao Ensino Médio. Atualmente, leciona Língua Portuguesa (Gramática, Literatura e Redação) para os 9º anos do Ensino Fundamental e para o Ensino Médio no Colégio Dom Bosco, em Rio Claro, além de ministrar aulas de Leitura e Produção Textual para as 3ª séries do Ensino Médio na EE “Prof. Odilon Correa”.

A FEIRA

A 30ª edição da Bett Brasil, maior evento de inovação e tecnologia para a Educação da América Latina, será realizada entre os dias 28 de abril e 1º de maio de 2025, no Expo Center Norte, em São Paulo. Para enfrentar as inúmeras crises dos tempos atuais, a edição de 2025 propõe discussões sobre os futuros regenerativos com o tema central: “Educação para enfrentar crises e construir futuros regenerativos”.