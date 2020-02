Problema na ETA 1 interrompe fornecimento de água em Rio Claro

Um problema na manhã desta terça-feira (11), na Estação de Tratamento de Água (ETA) 1, no bairro Cidade Nova, exigiu a paralisação temporária dos serviços do fornecimento de água para aproximadamente 40% dos bairros de Rio Claro.

O Departamento Autônomo de Água e Esgoto (Daae) já está tomando as providências para que o fornecimento de água seja restabelecido o quanto antes. A baixa pressão ou interrupção temporária no fornecimento de água até a normalização da ETA 1 deve atingir os bairros Bela Vista, Cidade Nova, Vila Alemã, Santa Cruz, Santana, Centro, Cidade Jardim, Saúde, Copacabana, Bairro do Estádio, Cidade Claret, Vila do Rádio, Jd. Inocoop, Jd. Mirassol, Jd. Novo, Jd. Anhanguera, Jd. Kennedy, Jd. Donângela, Jd. Conduta, Jd. do Trevo, Jd. Nova Veneza, Vila Operária, Vila Paulista, Vila Santo Antonio, Vila Indaiá, Vila Aparecida, Vila do Horto, Consolação, Parque Flórida, São Benedito, Itapuã, bairro Olímpico e Porto Fino.

O Daae orienta que os consumidores façam uso racional da água e reforça a importância de os moradores terem caixa d’água em seus imóveis, já que durante os serviços de manutenção, os imóveis que possuem caixa d’água não sofrem com eventual falta d’água, quando usada racionalmente.