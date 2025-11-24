A Polícia Militar registrou, na noite de sábado (22), ocorrências de violência doméstica em Rio Claro, Itirapina e Brotas, resultando na prisão de três homens e na intervenção imediata para garantir a segurança das vítimas.

Em Rio Claro, um homem foi detido após ameaçar a companheira e a própria mãe em uma residência no bairro Vila Nova, apresentando comportamento alterado e sob efeito de álcool. Ele teria ameaçado de morte a companheira, xingado a mãe e se apropriado de um botijão de gás, afirmando que iria explodir a casa, chegando a empurrar a mãe durante a intervenção. Já detido, continuou agressivo, gritando e esmurrando as grades da cela. Diante dos indícios, a prisão em flagrante foi realizada sem direito a fiança, e o caso segue para análise da Justiça, que avaliará o pedido de medida protetiva solicitado pela vítima.

Em Itirapina, um ex-companheiro foi preso após invadir a residência da vítima na Avenida Marginal, no bairro Nova Itirapina, descumprindo medida protetiva. A Polícia Militar, acionada por denúncia de violência doméstica, encontrou o suspeito dentro da casa, onde não poderia estar por decisão judicial. A vítima relatou ter ouvido barulhos no telhado e, ao verificar, viu o ex-companheiro armado com uma faca. Assustada, correu para a rua, sendo perseguida até que um vizinho conseguiu desarmá-lo e acionar a polícia. O suspeito negou as ameaças, mas admitiu conhecimento da medida protetiva, foi conduzido ao setor carcerário e o caso segue para avaliação judicial.

Em Brotas, um homem foi preso em flagrante na Rua Rio Preto, bairro Bela Vista, acusado de agredir a companheira em frente à residência. A vítima apresentava lesões visíveis no rosto e relatou ter sido atingida com socos. O suspeito alegou que reagiu porque a vítima estaria furtando uma bicicleta, versão não confirmada, e se recusou a prestar informações ou assinar documentos. Ele foi detido, submetido aos procedimentos de rotina, encaminhado ao setor carcerário e o caso segue para análise da Justiça.