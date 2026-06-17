Operações da PM resultam na apreensão de entorpecentes em diversos bairros da cidade; suspeitos permanecem à disposição da justiça

A Polícia Militar de Rio Claro intensificou o combate ao tráfico de drogas com uma série de operações realizadas entre a noite de segunda-feira e a tarde dessa terça-feira. Diversos homens foram presos em flagrante em diferentes bairros, com a apreensão de quantidades significativas de entorpecentes, dinheiro e outros itens ilícitos.

No bairro Vila São Miguel, uma ação da Força Tática na noite de segunda-feira resultou na prisão de um homem. Três suspeitos tentaram fugir ao notar a aproximação das equipes, mas um deles foi detido com drogas e um celular. Após indicações do suspeito, os policiais localizaram em um imóvel mais 330 eppendorfs com entorpecentes prontos para comercialização.

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Outras ocorrências registradas

Em outra ocorrência, um homem foi detido após tentar fugir de uma abordagem da Polícia Militar em uma motocicleta, que posteriormente foi constatada como produto de furto. Com ele, foram apreendidos 141 microtubos de cocaína, 70 porções de maconha e 49 pedras de crack. O suspeito nega a propriedade das drogas, e o caso de receptação da moto será investigado pela Polícia Civil.

Já no Jardim Araucária, na tarde dessa terça-feira, a Polícia Militar prendeu outro suspeito. Ao perceber a viatura, o homem tentou entrar rapidamente em casa, arremessando um invólucro. Durante a revista, foram encontrados 104 eppendorfs de cocaína e R$ 410 em dinheiro. A Polícia Civil solicitou a conversão da prisão em flagrante para preventiva.

Por fim, no Jardim Paulista I, um homem foi preso em flagrante com 60 pedras de crack e R$ 129 em dinheiro trocado. Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito confessou a prática do tráfico durante o interrogatório. Em todos os casos, os detidos foram encaminhados ao sistema prisional e permanecem à disposição da Justiça.