Uma grave ocorrência mobilizou a Força Tática neste fim de semana no bairro Consolação, em Rio Claro, quando um homem atropelou um rapaz, agrediu uma mulher e realizou disparos de arma de fogo contra diversas vítimas.

Segundo o registro policial, após as agressões, o autor empunhou uma pistola e atirou contra a mãe do rapaz atropelado e contra um veículo ocupado por duas pessoas, sem atingir ninguém. Durante a fuga, ele foi abordado pela polícia no bairro Araucária.

Foto: Divulgação/Ascom PMSP

As investigações levaram à residência de outro suspeito, onde foram apreendidos dois fuzis, quase 500 munições, seis celulares, drogas com resultado positivo para maconha e um veículo HB20 azul com placa adulterada, registrado como furto em Santo André. Durante a abordagem, uma mulher tentou destruir um dos celulares, mas foi impedida pelos policiais.

Três pessoas foram presas em flagrante: o autor dos disparos, o proprietário das armas e uma mulher acusada de envolvimento nos crimes. Todos permanecem à disposição da Justiça, enquanto a polícia prossegue na apuração da origem do armamento pesado apreendido.