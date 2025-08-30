A Polícia Civil cumpriu nessa sexta-feira (29), em Rio Claro, um mandado de prisão preventiva contra uma mulher de 56 anos, no âmbito de uma investigação relacionada ao tráfico de drogas. A ação integra um processo em andamento na 3ª Vara Criminal da cidade.

No mesmo processo, a prisão temporária de outros três investigados foi convertida em preventiva. Durante a operação, foram apreendidos um veículo Honda HR-V prata e uma motocicleta BMW 250 GS branca, ambos encaminhados ao pátio do guincho, sendo que, segundo a Polícia Civil, os bens foram adquiridos ou utilizados com recursos provenientes do tráfico.

As investigações seguem em andamento, com o objetivo de reunir mais provas sobre o envolvimento dos suspeitos nos crimes indicados pela Justiça.