Primeiro bebê do ano é uma menina

Vitória Santos de Souza nasceu à 00h50 do dia 1º de janeiro de 2020 em Rio Claro, pesando, aproximadamente, 2.800 kg e medindo 47 centímetros. Assim como o nome da criança, o seu nascimento representa uma importante conquista e superação.

“A Vitória é a confirmação de Deus em nossas vidas. Ele esteve com suas mãos sobre nós a todo instante”, diz a família.

Além dela, o pequeno Heitor é o primeiro filho do casal Lucas Guilherme Hellmeister Maciel e Keilla Caroline, que nasceu às 13h35. E quem veio somar à família Moraca foi Enrico, às 14h35 do primeiro dia do ano.

