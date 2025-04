Imagem ilustrativa

De acordo com o IPMet, esta sexta-feira (04) será de céu parcialmente nublado e possibilidade de chuvas isoladas no interior do estado, em razão do deslocamento de uma frente fria para o litoral do Rio de Janeiro. As temperaturas permanecem estáveis.

No campus da Unesp em Rio Claro, a mínima registrada hoje foi de 19,6 °C. A máxima prevista é de 30 °C.

Para o final de semana, a previsão indica céu claro a parcialmente nublado no interior paulista. Já a faixa leste do estado seguirá com muita nebulosidade e chuvas fracas ocasionadas pelo transporte de umidade do oceano para o continente. As temperaturas devem entrar em declínio, especialmente no centro-leste do estado, devido à chegada de um sistema de alta pressão pós-frontal — marcando a primeira queda significativa de temperatura neste outono.

Informações da estação Ceapla-Unesp e prefeitura de Rio Claro.