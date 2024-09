Incêndios em São Paulo. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil

UOL/FOLHAPRESS – A Defesa Civil de São Paulo alertou para o risco de novos incêndio entre esta segunda-feira (23) e a próxima quinta-feira (26) em todo estado, exceto o litoral paulista.

Monitoramento do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) indica grau máximo de risco em quase todas as faixas do estado. Acompanhamento é feito por meio do mapa de risco de incêndio, uma das ferramentas tecnológicas que auxiliam a Defesa Civil no monitoramento de queimadas em vegetação durante o período da estiagem.

Nos próximos dias, a previsão no estado é de clima seco, estável e sem chuvas. Como o tempo estará seco, os índices de umidade relativa do ar devem cair no período da tarde, exceto na faixa litorânea. Por conta desse cenário, o risco de incêndios é elevado e requer atenção especial em áreas de vegetação.

Temperaturas podem chegar aos 39°C e umidade relativa do ar a 20% em algumas regiões do estado. De acordo com a Defesa Civil, as temperaturas podem chegar aos 34°C na Região Metropolitana de São Paulo, no período mais quente do dia.

Em São José do Rio Preto, Araçatuba, Marília e Presidente Prudente, as temperaturas devem ficar na faixa dos 39° C. Os dados indicam ainda que em Franca, Barretos e Ribeiro Preto, os termômetros podem registrar temperaturas máximas de 38°C. Nas regiões de Araraquara e Bauru, temperatura máxima de 37°C .

Já para a região de Sorocaba e Campinas, a máxima prevista é de 36°C. Para a Região de Itapeva, máxima de 32º C e URA abaixo dos 40%. Na região do Vale do Paraíba, a temperatura máxima alcança os 33º C e na Serra da Mantiqueira, a temperatura máxima chega aos 32º C.

Com risco elevado para queimadas e previsão de tempo quente e seco, são recomendados cuidados com a saúde. Os principais cuidados incluem hidratação constante e proteção do sol. A prática de atividade física ao ar livre deve ser evitada nos horários mais críticos do dia e é recomendado o uso de soro nos olhos e nariz. Em caso de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil pelo número 199, Polícia Militar 190 e Corpo de Bombeiros 193.