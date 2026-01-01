Com Marte como grande influenciador, o período será marcado por movimento e ação

Astróloga Rosana Bloise detalha as influências de Marte, Saturno e Júpiter no novo ciclo que promete transformações e oportunidades

As previsões astrológicas para 2026 indicam um ano de força total e transformações profundas para todos os signos do zodíaco. Com Marte como o grande influenciador do período, o ano será marcado por movimento, ação e a necessidade de escolhas conscientes em todas as áreas da vida.

Segundo Rosana Bloise, astróloga e autora, quem busca entender como a astrologia influenciará amor, carreira, finanças e saúde encontrará em 2026 um ano de viradas importantes. Algumas serão desafiadoras, enquanto outras se mostrarão extremamente positivas para o crescimento pessoal.

Mudanças planetárias e o despertar coletivo

A mudança de Saturno e Netuno para Áries no primeiro trimestre inaugura um ciclo de maturidade e propósito. A conjunção que ocorre em 20 de fevereiro funciona como um despertar coletivo, exigindo clareza, foco e ajustes estruturais na vida de cada indivíduo.

“Somam-se a isso a entrada de Urano em Gêmeos, Júpiter em Leão e eclipses importantes ao longo do ano”, explica Rosana. Esse cenário cria um ambiente dinâmico e repleto de novas oportunidades para quem estiver atento aos movimentos do céu.

Previsões astrológicas para cada signo em 2026

Áries O ano exige equilibrar impulsos com planejamento. No amor, relações sinceras ganham espaço, mas evite ilusões em fevereiro. Na carreira, Saturno pede disciplina enquanto Júpiter, em junho, abre portas para projetos criativos e tecnologia.

Touro Touro terá um ano acelerado. No trabalho, o período cobra mudanças de postura, enquanto Urano movimenta as finanças, trazendo novas fontes de renda. Júpiter ilumina a vida familiar e os projetos pessoais a partir do meio do ano.

Gêmeos A entrada de Urano em seu signo em abril traz inovação e mudanças rápidas. A organização será seu superpoder. No trabalho, foco e disciplina serão essenciais para aproveitar as oportunidades intelectuais e financeiras que surgirão.

Câncer Haverá maior exposição e responsabilidade profissional. As previsões astrológicas para 2026 indicam que Júpiter trará oportunidades financeiras a partir de junho. No amor, conversas importantes exigirão maturidade e paciência.

Leão Leão terá um dos anos mais marcantes, com Júpiter entrando no signo em junho, fortalecendo a autoestima e a visibilidade. O eclipse solar de agosto reforça esse protagonismo. É o momento de assumir o controle com autenticidade.

Virgem Ano de ajustes internos e emocionais. Mudanças pessoais ganham intensidade com os eclipses no próprio signo. No trabalho, a criatividade se complementa ao foco, e Urano em Gêmeos deve movimentar sua trajetória de carreira.

Libra Decisivo para as relações, o ano pede clareza e responsabilidade afetiva. No campo profissional, Marte exige um posicionamento firme, enquanto Júpiter favorece conexões e projetos criativos que podem ampliar seus horizontes.

Escorpião Foco total na organização da rotina, saúde e trabalho. Na carreira, a eficiência será recompensada com maior visibilidade. Urano transforma áreas emocionais profundas, sugerindo uma simplificação da vida para poupar energia.

Sagitário Expansão com responsabilidade define o seu ano. Sonhos ganham forma concreta em projetos pessoais. Júpiter em Leão favorece viagens e estudos internacionais, unindo o entusiasmo característico do signo com uma nova estrutura.

Capricórnio Reorganização profunda da vida doméstica e familiar. O ano exige desapego e maturidade. No trabalho, o foco é essencial, e Júpiter melhora as condições para investimentos, acordos e renegociações financeiras importantes.

Aquário Ano de movimento intelectual e diálogos transparentes. No trabalho, a inovação cresce e parcerias são fortalecidas. Equilibrar liberdade com responsabilidade será a chave para transformar suas ideias em resultados práticos.

Peixes Foco em finanças, rotina e vida material. As previsões astrológicas para 2026 pedem ação concreta e menos idealização. No amor, os eclipses de março e agosto encerram ciclos, abrindo espaço para relações mais conscientes.