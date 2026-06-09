Imagem ilustrativa

De acordo com dados meteorológicos, não há previsão de chuva para a região e as temperaturas devem subir gradativamente ao longo do dia

O tempo em Rio Claro apresenta estabilidade nesta terça-feira, 9 de junho, com temperaturas em gradativa elevação. De acordo com o monitoramento realizado pelo CEAPLA/IGCE/UNESP e pela Prefeitura Municipal, o cenário climático local não indica possibilidade de precipitações para o município.

A manhã começou com céu claro a parcialmente nublado. Em âmbito estadual, o IPMet aponta que, embora o enfraquecimento de uma massa de ar seco e frio possa gerar áreas de chuvas isoladas no sul e oeste de São Paulo a partir da tarde, nossa região permanece fora dessa condição meteorológica.

📲 Quer receber as notícias mais importantes de Rio Claro direto no celular? Entre no canal do JC no WhatsApp e acompanhe atualizações ao longo do dia com informação confiável. 👉 Acesse e participe gratuitamente: https://whatsapp.com/channel/0029VbBrqcjDZ4LVqU0BOd3Z

A Estação Meteorológica registrou uma temperatura mínima de 8,7°C hoje no campus da Unesp. A previsão para o período vespertino é de que os termômetros atinjam a marca máxima de 26°C.