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Mudança climática é esperada para esta segunda-feira com a aproximação de frente fria que trará chuvas e trovoadas isoladas para a região

A semana se inicia com poucas nuvens e ausência de chuva no estado de São Paulo, segundo dados do IPMet. Contudo, a previsão do tempo em Rio Claro indica uma mudança no cenário meteorológico no decorrer da tarde e da noite de hoje, devido à aproximação de uma nova frente fria. O sistema deve provocar chuvas e trovoadas isoladas, começando pelas regiões oeste e sul do estado.

As temperaturas estarão em gradual elevação ao longo dos próximos dias. Nesta segunda-feira (22), a temperatura mínima registrada no campus da Unesp foi de 7,9°C, enquanto a máxima prevista para o período é de 26°C.

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Monitoramento meteorológico local

Os dados fornecidos pela Estação Meteorológica do CEAPLA/IGCE/UNESP e pela Prefeitura Municipal de Rio Claro permitem acompanhar com precisão as variações climáticas. A atenção para a chegada da frente fria é recomendada, visto que as condições atmosféricas podem alterar o comportamento do tempo na região nas próximas horas.