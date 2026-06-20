Interessados têm até o dia 30 de junho para garantir vaga no Torneio de Tênis de Mesa em Rio Claro, que arrecadará alimentos e agasalhos para doação

As inscrições para a segunda edição do Torneio de Tênis de Mesa em Rio Claro estão abertas e podem ser realizadas até o dia 30 de junho. Para participar, os interessados devem acessar o link oficial do evento e preencher o formulário de inscrição. Além disso, será necessário entregar um quilo de alimento não perecível, um agasalho ou um cobertor em bom estado no dia do evento para doação.

O campeonato é organizado pela Associação RCTM em conjunto com a Prefeitura e a Secretaria de Esportes, por meio da Lei de Incentivo Municipal. Nesta edição, a competição contará com cinco categorias disponíveis para os participantes: iniciante, intermediário, avançado, elite e ping pong — esta última voltada especificamente para quem não faz aulas e não é competidor, mas deseja participar do evento.

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Expectativa e expansão do esporte na cidade

A segunda edição do Torneio de Tênis de Mesa em Rio Claro acontecerá no dia 5 de julho no Ginásio Felipe Karam, localizado no bairro da Consolação. Na primeira edição, o evento contabilizou mais de 200 atletas inscritos, e a expectativa para este ano é superar esse número, conforme explica Rodolfo de Souza Santos, técnico e coordenador da Associação RCTM.

“A edição do ano passado foi um grande sucesso, a gente atraiu bastante gente, e disso vieram bastante praticantes novos também. Então, para esse ano estamos esperando uma adesão um pouco maior, principalmente vindo das escolas, porque nós intensificamos os trabalhos nas escolas, pois estávamos em apenas uma e agora estamos em duas escolas com o projeto, e a ideia é que consigamos após o campeonato abrir mais um local de treinamento para o público”, afirma Rodolfo.

O coordenador ressalta ainda que a associação possui vários locais de treino na cidade, mas projeta utilizar o polo atual, que hoje é focado em rendimento, para abrir mais um núcleo voltado à iniciação esportiva, expandindo a modalidade no município.