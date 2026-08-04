Foto: Divulgação

Competição de futebol society reúne 20 equipes do setor cerâmico da região no CT D’Italia

A Copa Smalticeram 2026 começa nesta terça-feira, 4 de agosto, reunindo empresas e colaboradores do setor cerâmico em mais uma temporada de esporte e integração regional. A bola vai rolar para a 5ª edição da Copa Smalticeram de Futebol Society com quatro partidas na primeira semana, todas disputadas no CT D’Italia.

A rodada de abertura nesta terça-feira traz os confrontos pelo Grupo A. Às 19h, jogam Incopisos Expedição e Formigrês Prime. Na sequência, às 20h, o duelo entre Cedasa FC e Delta Porcelanato encerra a primeira noite de disputas.

📲 Quer receber as notícias mais importantes de Rio Claro direto no celular? Entre no canal do JC no WhatsApp e acompanhe atualizações ao longo do dia com informação confiável. 👉 Acesse e participe gratuitamente: https://whatsapp.com/channel/0029VbBrqcjDZ4LVqU0BOd3Z

Tabela de jogos da semana na Copa Smalticeram 2026

A programação prossegue na quinta-feira, 6 de agosto, com as equipes do Grupo B entrando em campo. Às 19h, a partida será entre Vilagrês B e Belle Sport, enquanto às 20h jogam Embramaco A e Grupo Formigrês. Todos os jogos desta primeira semana da Copa Smalticeram 2026 contarão com transmissão ao vivo e com imagens pelo Grupo JC de Comunicação.

Promovida pela Smalticeram, a competição chega à sua quinta edição consolidada no polo cerâmico. Em 2026, o torneio alcançou o recorde histórico de 20 equipes participantes, fortalecendo a valorização dos colaboradores e a prática esportiva na região.