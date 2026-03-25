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Temperaturas seguem elevadas na região e máxima deve atingir os 30°C nesta quarta-feira (25)

A previsão do tempo em Rio Claro para esta quarta-feira (25) indica um dia que começa com pouca nebulosidade e sem registro de chuva na maior parte do estado de São Paulo. Segundo dados do IPMet, a estabilidade predomina nas primeiras horas, mas o cenário deve mudar no decorrer do dia devido à combinação de fatores climáticos típicos do verão.

De acordo com a estação meteorológica instalada no campus da Unesp, a temperatura mínima registrada hoje foi de 18.6°C. No entanto, a sensação de calor deve aumentar rapidamente, com a temperatura máxima prevista para atingir os 30°C em Rio Claro e região.

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No decorrer da tarde, são previstas pancadas de chuva de forma pontual em algumas regiões paulistas. Essa instabilidade ocorre em razão do encontro do ar quente com a alta umidade atmosférica proveniente das regiões Norte e Centro-Oeste do país, mantendo áreas de chuva isoladas especialmente no oeste e norte paulista.

Monitoramento meteorológico

Os dados climáticos são fornecidos pela Estação Meteorológica por meio da parceria entre o CEAPLA/IGCE/UNESP e a Prefeitura Municipal de Rio Claro. O monitoramento auxilia na prevenção e no acompanhamento das variações térmicas e índices pluviométricos da cidade.