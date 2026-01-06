Imagem ilustrativa

Com mínima de 17,6 °C registrada pela Unesp, a previsão do tempo em Rio Claro aponta aumento de nebulosidade e possibilidade de chuva no período da tarde

De acordo com o IPMet, a previsão do tempo em Rio Claro e região para esta terça-feira (06) indica manhã com céu claro a parcialmente nublado. O mesmo ocorre em grande parte do estado de São Paulo. Há, contudo, possibilidade de pancadas de chuva isoladas nas faixas norte e leste do estado, onde a nebulosidade se apresenta mais intensa, enquanto nas demais regiões paulistas a chance de chuva aumenta a partir do período da tarde.

As temperaturas permanecem amenas na metade sul do estado em razão da atuação de um sistema de baixa pressão no Sul do país. Em Rio Claro, a temperatura mínima registrada hoje no campus da Unesp foi de 17,6 °C, e a máxima prevista é de 28 °C. As informações são da Estação Meteorológica do Ceapla/IGCE/Unesp, em parceria com a prefeitura municipal de Rio Claro.