Com o deslocamento de uma frente fria para o litoral, a previsão do tempo em Rio Claro e região aponta para um dia de céu claro e sem chuvas
A previsão do tempo em Rio Claro para esta sexta-feira (27) indica que o tempo fica estável em grande parte do interior do estado de São Paulo. Isso ocorre devido ao deslocamento de uma frente fria em direção ao litoral do Rio de Janeiro e Espírito Santo.
De acordo com os meteorologistas, a entrada de um sistema de alta pressão pós-frontal é o principal responsável pela mudança. Esse fenômeno garante um dia com céu claro a parcialmente nublado na maioria das cidades do interior paulista.
Condições climáticas no estado de São Paulo
Embora o interior apresente tempo firme, a previsão do tempo alerta para chuvas isoladas nas regiões nordeste e leste do estado. Essa instabilidade é causada pela proximidade da frente fria e pela circulação de ventos úmidos vindos do oceano.
Para quem busca sol, a boa notícia é que não há previsão de chuva para a região central do estado. O sistema de alta pressão atua como um bloqueio, mantendo a estabilidade atmosférica ao longo de toda a jornada.
Temperaturas em elevação no interior
Em relação aos termômetros, as temperaturas máximas devem apresentar uma leve elevação em comparação aos dias anteriores. O aquecimento é favorecido pela menor presença de nebulosidade durante o período da tarde.
A tendência para o final de semana é que o clima seco predomine em Rio Claro, consolidando a influência da massa de ar pós-frontal que estabilizou as condições meteorológicas na região.