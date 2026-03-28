Calor em Rio Claro

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Previsão do tempo indica predomínio de sol e temperaturas elevadas em Rio Claro neste sábado (28); confira os detalhes do Climatempo

Segundo o Climatempo, a previsão do tempo em Rio Claro para este sábado (28) indica um dia de calor e predomínio de sol em toda a cidade. A temperatura deve variar entre 19°C e 31°C, com a manhã marcada por nevoeiro ao amanhecer e aumento gradual de nuvens ao longo do período da tarde.

A umidade do ar deve permanecer em bons níveis, garantindo qualidade do ar elevada durante todo o dia. O clima será favorável para atividades ao ar livre, como caminhadas, passeios e prática de esportes nos parques e áreas públicas do município.

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Tendência de tempo estável em Rio Claro

A tendência para o final de semana é de um sábado típico de verão, apresentando tempo estável e poucas chances de chuva. Mesmo com a variação de nebulosidade prevista para o fim do dia, o calor deve ser o protagonista, reforçando a importância de hidratação para quem aproveitar o dia ensolarado.

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