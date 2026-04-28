Foto ilustrativa

Com o deslocamento de uma frente fria pelo estado de São Paulo, a previsão do tempo em Rio Claro aponta nebulosidade variável e possibilidade de chuvas fortes.

A previsão do tempo em Rio Claro para esta terça-feira (28) indica que o clima deve permanecer instável em todo o estado de São Paulo. De acordo com informações do IPMet, a instabilidade é causada pelo deslocamento de um sistema frontal, o que mantém o céu com nebulosidade variável ao longo do dia.

Há previsão de áreas de chuvas isoladas que podem apresentar forte intensidade em algumas regiões paulistas, especialmente no período da tarde. O alerta de precipitações mais intensas concentra-se, principalmente, nas faixas sul e leste do estado.

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Temperaturas e registros da Unesp

Apesar da instabilidade e da nebulosidade, as temperaturas devem permanecer estáveis em comparação aos dias anteriores. Segundo os dados fornecidos pela Estação Meteorológica (CEAPLA/IGCE/UNESP e Prefeitura Municipal de Rio Claro), os termômetros seguem dentro da média esperada para o período.

Na manhã de hoje, a temperatura mínima registrada no campus da Unesp foi de 17.8°C. Para o decorrer do dia, a máxima prevista em Rio Claro é de 28°C. O monitoramento do sistema frontal continua sendo realizado pelos órgãos meteorológicos para acompanhar a evolução das chuvas isoladas.