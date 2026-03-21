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Temperaturas podem chegar aos 30°C no domingo (22), com formação de névoa ao amanhecer e baixa probabilidade de chuva

A previsão do tempo em Rio Claro para este sábado (21) indica que o dia começou com temperatura mínima de 17°C, registrada nas primeiras horas da manhã. Ao longo do dia, o sol predomina na cidade, embora haja formação de nevoeiro ao amanhecer e a presença de algumas nuvens durante o período da tarde.

A máxima prevista para hoje é de 29°C, sem expectativa de chuva. A noite será de céu limpo, com ventos fracos e umidade elevada, podendo se aproximar dos 100%.

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Condições climáticas para o domingo

No domingo (22), o cenário da previsão do tempo em Rio Claro se mantém estável. A temperatura mínima prevista é de 18°C, enquanto a máxima deve atingir os 30°C. O dia será marcado pelo sol entre poucas nuvens, com formação de névoa ao amanhecer e predomínio de tempo firme durante a tarde.

À noite, o céu segue com pouca nebulosidade e os ventos permanecem fracos. Não há previsão de chuva para o encerramento do fim de semana, e a umidade relativa do ar deve ficar em torno de 99%. As informações são do portal Climatempo.