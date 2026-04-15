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Com massa de ar seco, temperaturas em Rio Claro devem atingir os 31°C à tarde

De acordo com o IPMet, a previsão do tempo em Rio Claro para esta quarta-feira (15) indica um dia de céu claro a poucas nuvens. Não há previsão de chuva para o estado de São Paulo, devido à atuação de uma massa de ar mais seco que predomina sobre o continente.

As temperaturas seguem o padrão típico da estação, apresentando-se mais amenas entre o período da noite e o início da manhã, com gradativa elevação durante o período da tarde.

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Temperaturas registradas na Unesp Rio Claro

Segundo dados fornecidos pela Estação Meteorológica (CEAPLA/IGCE/UNESP e Prefeitura Municipal de Rio Claro), a temperatura mínima registrada hoje no campus da Unesp foi de 15.3°C.

A máxima prevista para o decorrer do dia é de 31°C, reforçando a amplitude térmica característica da atuação da massa de ar seco na região.

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